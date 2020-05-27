Андреа Бочелли переболел коронавирусом, но скрывал свою болезнь

Еще один известный мировой тенор Андреа Бочелли переболел коронавирусом. До этого о своей болезни подробно рассказывал оперный певец Пласидо Доминго – 79-летний испанский исполнитель заявил, что не нуждается в госпитализации и принял решение самоизолироваться в своем доме, пишет Сегодня.
Как сообщает издание ANSA, 61-летний Андреа Бочелли в одной из больниц города Пиза уже сдал свою кровь на плазму. Коронавирус у тенора подтвердили еще 10 марта, после взятия мазка. По словам тенора, симптомов у него не было, беспокоила лишь небольшая температура. От певца также заразились его супруга и дети.
На своей странице в Facebook он признался, что болезнь протекала у него в легкой форме, но он скрывал этот факт из-за уважения к итальянцам:
Из уважения к тем, у кого заражение коронавирусом проходит в более тяжелой форме, я решил не делиться этими новостями. И, конечно, я не хотел беспокоить своих фанатов и хотел защитить приватность моей семьи.