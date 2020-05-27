Андреа Бочелли переболел коронавирусом, но скрывал свою болезнь

Как сообщает издание ANSA, 61-летний Андреа Бочелли в одной из больниц города Пиза уже сдал свою кровь на плазму. Коронавирус у тенора подтвердили еще 10 марта, после взятия мазка. По словам тенора, симптомов у него не было, беспокоила лишь небольшая температура. От певца также заразились его супруга и дети.