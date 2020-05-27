Где собирать грибы и ягоды в Эстонии?

Летом в Эстонии собирают чернику, клюкву, бруснику, землянику, дикую малину и морошку. Среди грибов больше всего ценятся лисички — за вкус и необычный вид. Эти желтые грибочки идеально подходят для соусов к пасте, картошке или крупе. Проще всего их найти в Южной Эстонии и на острове Сааремаа. Среди других достопримечательностей стоит отметить боровики, сыроежки и млечные грибы. Хотя в спокойном эстонском лесу приятно гулять в одиночестве, туда можно поехать и с компанией. Благо, есть гиды, которые помогают найти удачное место и не заблудиться.

Северная Эстония

Более 60 видов грибов произрастают в районе туристической тропы Оанду, которая находится в Национальном парке Лахемаа, и ее длина составляет 9,5 км. Тропа начинается от кемпинга Оанду и идет к кемпингу Вызу. Большей частью тропа проходит около древней дороги Сельяку, через вековые леса под террасой Кольяку-Оанду. Разнообразные формы рельефа и лесных массивов.

Природная тропа Паукярве славится черникой, брусникой и лисичками. Природная тропа озера Паукъярве простирается на 5 км в длину и имеет кольцевую форму, а также отмечена желтыми метками на деревьях. Тропа проходит по озам вдоль озера Паукъярве, а также по долинам между озов. Чередуются различные типы леса — влажный и темный северный лес, а также светлый пустошно-сосновый лес.

Поход можно начать от парковки Паукъярве или Коэрсилла. В поход можно отправиться как пешком, так и на велосипедах. От озера Паукъярве в поход на болотоступах можно отправиться по дощатому настилу Кынну Суурсооле или объединить поход на природных тропах Юсси и Паукъярве.

Южная Эстония

Первый в мире чемпионат по сбору клюквы проходил в национальном заповеднике Суурсоо, так что пропускать такое место не стоит.

Природная тропа в заповедном лесу Ярвселья также знаменита зарослями черники.

Государственный центр управления лесами составил список мест для сбора ягод и грибов в туристических местах по всей стране.

Важно помнить

Что брать с собой?

Если вы соберетесь в лес без местного проводника, не забудьте взять дождевик, резиновые сапоги, заряженный смартфон с приложением-компасом (ну или настоящий компас), а также дополнительный аккумулятор на всякий случай. Захватите с собой средство от комаров и клещей. В период с мая по октябрь особо рекомендуется защищать лодыжки и другие части тела, соприкасающиеся с травой.

Как различать грибы?

Хотя в эстонских лесах можно найти множество вкуснейших и аппетитных грибов, внешность может быть обманчива. Если вы пока не являетесь мастером спорта по сбору грибов, советуем вам запастись справочниками... ну или просто собирать ягоды!

Куда не ходить?

Часть лесов принадлежит Вооруженным силам Эстонии, и туда соваться не стоит. Рядом с таким местом всегда стоят запретительные знаки.