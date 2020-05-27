НЕ ТАЛЛИННОМ ЕДИНЫМ ⟩ ТОП-6 самых впечатляющих средневековых строений и их развалин по всей Эстонии

История Эстонии прошла многовековой путь, сохранив предания о многих народах, о викингах и королях, королевах и средневековых купцах немецкого, шведского, датского и русского происхождения. Но помимо этого на территории Эстонии сохранились некоторые строения, некоторым из которых уже более полувека.

Портал Limon.ee выбрал одни из самых впечатляющих памятников архитектуры, сохранившихся на наших территориях со средневековья.

Монастырь Падизе

Монастырь был построен в XIV веке монахами цистерцианского ордена. С перерывами монастырь строился в общей сложности более 200 лет, пишет Visitestonia.

После проведения последних масштабных реставрационных работ монастырь снова открыт для посетителей.

Из средневекового убранства монастыря сохранился находящийся в церкви Харью-Ристи церковный колокол XIV века (старейший в Эстонии), а также необычайная Группа Голгофы, которая экспонируется в церкви Нигулисте.

Интересный факт: благодаря хорошей акустике и особенной атмосфере, церковный зал монастыря Падизе высоко ценится в качестве места для проведения концертов.

Монастырь Падизе. ФОТО: Shutterstock

Развалины Вильяндиской орденской крепости

Сооружение каменной крепости было начато в 1224 году на месте городища древних эстонцев. Свой законченный облик и размер крепость обрела в начале 16 века, став одной из самых выдающихся на территории Эстонии и Латвии. В связи с войнами между Швецией, Польшей и Россией, от мощной крепости сегодня осталась только пара каменных стен.

Развалины крепости и окружающий ее парк стали местом отдыха для жителей Вильянди еще в начале прошлого столетия. Что бы можно было пройти от центра города к замку через крепостной ров в 1931 году был перекинут висячий мост, глубина рва под ним - 13 метров. С развалин открывается прекрасный вид на озеро Вильянди.

ФОТО: Elmo Riig

Развалины епископского замка Вастселийна

Епископский замок Вастселийна, построенный в 1342 году на землях Тартуского епископства и ставший одним из самых мощных оборонительных сооружений в Ливонии, входит в список из 21 уникального объекта в Южной Эстонии, каждый из которых обозначен желтым окном National Geographic.

В средние века замок прославился благодаря хранившемуся в замковой часовне чудодейственному кресту, привлекавшему множество паломников. По распоряжению Папы Иннокентия VI, паломники получали отпущение грехов на 1 год и 40 дней.

Замок был разрушен войсками Петра Первого во время Северной войны. В настоящее время посетители могут забраться на замковую башню, зажечь свечу в месте нахождения святого креста и послушать один из ночных концертов, проходящих на территории замка.

ФОТО: Tairo Lutter

Развалины Пайдеской оборонительной башни Валлиторн и орденского городища на Валлимяэ

Возведение Пайдеского орденского городища было начато в 1265 году. При строительстве городища использовали там же добываемый плитняк. Первым сооружением стала 8-гранная оборонительная башня Длинного Германа на холме Валлимяэ, которая в 1941 году была разрушена отступающей советской армией. В 1993 году к 650-летию Восстания Юрьевой ночи башня Валлиторн была построена вновь.

Полезно знать: Сооруженное в Пайде укрепление было на территории Эстонии вторым после Вильянди городищем, возведенным Орденом. Пайдеская оборонительная башня Валлиторн стала символом на гербе как самого города Пайде, так и всего Ярваского уезда. На Валлимяэ в Пайде находится монумент, установленный в память о казненных во время восстания четырех предводителей эстонцев

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Вассальное городище Кийу, или башня Кийу

Башня Кийу была построена, вероятно, в первой четверти XVI века и находится в парке мызы Кийу.

Эта некогда жилая башня является самым маленьким средневековым оборонительным сооружением в странах Балтии. В башне четыре этажа, толщина стен - 1,8 метра, а внутренний диаметр башни - 4,3 метра. Узкие окна служили бойницами, а балкон по кругу - оборонительным ходом.

В случае войны в качестве жилого помещения использовали только второй этаж, остальная площадь использовалась в целях обороны. Уникальным является необычный для стран Балтии оборонительный ход, идущий вокруг третьего этажа и опирающийся на балки.

Защитное сооружение, издали похожее на корпус ветряной мельницы голландского типа, было отреставрировано в 1974 году.

Башня Кийу. ФОТО: Shutterstock

Городище Тоолсе

Орденское городище Тоолсе - одно из самых поздних средневековых городищ на северном побережье Эстонии, приближенное к морю. Первоначальный дом-крепость основали, по всей видимости, в 14 веке, для защиты порта, торгового места и дорог со стороны ордена.

Во времена Ливонской войны, городище переходило из рук в руки и в конце концов попало во владение шведской армии. Оно было окончательно разрушено во времена Северной войны, в 18 веке.

В данный момент на развалинах:

- Предлагаются экскурсии для ознакомления с историей;

- Основана увлекательная тропа приключений;

- Пиратский корабль - по предварительному заказу организуются охота на сокровища и игры на ловкость.