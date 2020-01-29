Где в Эстонии можно найти рамки National Geographic? Мы все выяснили!

Что ж, настало время заглянуть в желтые окна и увидеть мир глазами National Geographic! Портал Limon.ee рассказывает, где в Эстонии это возможно!
Путешествуя по Южной Эстонии, обратите внимание на самые достойные внимания места, взглянув на них через желтые рамы – известный символ обложки популярного журнала National Geographic, пишет kagureis.ee. Отметим, что журнал National Geographic поддерживает интерес читателя на протяжении 130 лет. В настоящее время научно-популярный журнал ежемесячно получают около 40 миллионов человек по всему миру.
Установленные летом 2013 года ярко-желтые рамы призваны познакомить всех с особыми местами, куда еще не дотянулась урбанизация и крупное промышленное производство, где всюду чистая нетронутая природа. И, кажется, это удалось, ведь поиск по хэштегу #kollasedaknad или #kollaneaken в социальной сети Instagram дает сотни результатов!
Что ж, всего в Эстонии можно найти более двадцати рамок и все они находятся на территории Южной Эстонии.
Желтые окна призваны привлекать внимание всех гостей Южной Эстонии к богатому культурному наследию, прекрасной природе и инновативному предпринимательству.
Ищи рамки в следующих местах:
- Болото Валгесоо (Пылвамаа)
- Эстонский дорожный музей (Пылвамаа)
- Шерстяная фабрика и хутор Сювахавва (Пылвамаа)
- Замок Алатскиви и Луковый путь (Тартумаа)
- Экси, озеро Саадъярв и Центр Ледникового периода (Тартумаа)
- Волость Ныо, часть Эльваской зоны отдыха (Тартумаа)
- Древний лес Ярвселья (Тартумаа)
- Мавзолей Барклая де Толли (Валгамаа)
- Замок Сангасте (Валгамаа)
- Церковь и древнее городище в Отепяэ (Валгамаа)
- Люллемяэ (Валгамаа)
- Развалины епископского замка в Вастселинна (Вырумаа)
- Древняя долина Рыуге (Вырумаа)
- Церковь в Урвасте и озеро Ухтъярв (Вырумаа)
- Озеро Табина (Вырумаа)
- Исторический цуентр города Ряпина (Сетомаа и Пийривеэре)
- Деревня Подмотса (Сетомаа и Пийривеэре)
- Деревня Обиница (Сетомаа и Пийривеэре)
- Остров Пийрисаар (Чудское озеро)
- Мельница в Куремаа (Йыгевамаа)
С полным списком и точными локациями можно ознакомиться ЗДЕСЬ!