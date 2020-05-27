ВИДЕО ⟩ Режиссер Нолан взорвал настоящий «Боинг» ради фильма «Довод»

Журналисты выяснили невероятные подробности съемки одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года - «Довод» режиссера Кристофера Нолана.

Оказалось, что взрыв «Боинг-747», попавший в трейлер картины, оказался самым настоящим. По словам режиссера, изначально он планировал снять эту сцену с помощью спецэффектов, но на деле оказалось, что купить «Боинг» дешевле, чем платить художникам.

В беседе с порталом Games Radar Кристофер Нолан рассказал, что спонтанно купил самолет.

«Я планировал снимать это с помощью миниатюр и специально отстроенных декораций, а кое-что доработать визуальными эффектами. Но когда мы начали подсчитывать расходы… Сразу стало ясно, что куда проще купить настоящий полноразмерный самолет и сделать все в кадре вживую, а не строить миниатюры или использовать графику. Даже рассказывать об этом как-то странно – покупка получилась довольно спонтанная», – цитирует режиссера «Интерстеллара» издание.

Исполнитель одной из главных ролей Джон Дэвид Вашингтон рассказал изданию Cinema Blend, что съемки крушения самолета были поистине захватывающими.

«Это был настоящий самолет, и он врезался в настоящее здание. Это видели и актеры, и съемочная группа. Это было потрясающе! Мы радовались и кричали «ура». То, что вы видите на экране, действительно произошло той ночью, когда я был на съемках», – заявил артист.

К слову Дэвид Вашингтон высказал свое удивлением тому факту, что в трейлере фильма зрителю показали так много важных сюжетных подсказок.

«Я был очень рад, но все-таки испытывал некоторое недоверие. Честно говоря, это выглядит очень интересно, ведь в трейлере есть не только маленькие крупицы информации, но и целые куски, которые существенно раскрывают суть фильма. Я удивлен тому, что Нолан решился показать так много, но мне все-таки нравится этот ход. Мы все хорошо знаем его фильмы, но я считаю, что «Довод» может быть совершенно другим. Режиссер фактически покажет нам, каким будет современной кино в течение ближайшего десятилетия», – заявил актер.

Подробности сюжета нового фильма создателя «Начала» и «Темного рыцаря» до сих пор остаются в тайне. Известно только, что фильм рассказывает о секретном агенте, которому выпало предотвратить начало Третьей мировой войны, используя способности управлять временем.

Главные роли в ленте исполнили Джон Дэвид Вашингтон (сын знаменитого голливудского актера Дэнзела Вашингтона) и Роберт Паттинсон.