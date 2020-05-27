«Позови меня с собой»: эстонка в романтической обстановке исполнила легендарную песню Пугачевой и Снежиной

21 августа 2020 года исполнится 25 лет со дня гибели певицы Татьяны Снежиной, которая написала песню «Позови меня с собой», известным почти на весь мир песню сделала Примадонна российской эстрады - Алла Борисовна Пугачева.
Татьяна Валерьевна Снежина - поэтесса, композитор, автор лирических песен и певица. Автор более чем 200 песен и множества стихов. В этом году появилось несколько новых аранжировок самой известной песни Снежиной.
Не осталась в стороне эстонская певица Cärolin, которая представила зрителям свою эстонскую версию золотого хита. Исполнение сопровождается танцевальной музыкой и романтическим видеорядом.
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