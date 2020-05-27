Собака три месяца ждала умершего от COVID-19 хозяина в больнице

Жителя Уханя госпитализировали в феврале, собаку, которую не с кем было оставить, ему позволили взять с собой в больницу. Через несколько дней мужчина умер, однако пес продолжал терпеливо ждать хозяина во дворе больницы. Он внимательно осматривал и обнюхивал всех прохожих, пишет Oriental Daily News.

Несколько раз преданного пса пытались вывести со двора медучреждения, но он упорно возвращалось на свой пост. Через некоторое время собаку начала подкармливать хозяйка магазина, расположенного рядом с клиникой. Женщина назвала четвероногого друга Сяо Бао, что в переводе звучит как «Маленькое сокровище». Множество раз она безрезультатно пыталась забрать животное к себе домой.