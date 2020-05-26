«Мой самый главный мужчина на свете»: Лена Катина рассекретила внешность сына

Мой самый главный, любимый мужчина на свете!!! Сашенька! Тебе сегодня целых 5 лет! С Днем Рождения, сыночек! Я всегда рядом, даже когда меня нет! Люблю до невозможности!

Расти здоровым и счастливым, мой Ангел!!! Пусть жизнь будет насыщенной и интересной! ❤️