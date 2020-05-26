«Мой самый главный мужчина на свете»: Лена Катина рассекретила внешность сына

В 2000-е о популярности группы «Тату» ходили легенды. Хит под названием «На не догонят» пели не только по всей России, но и за рубежом. Так и обрели известность солистки коллектива Юлия Волкова и Лена Катина, которые после распада группы стали развивать свои сольные проекты, пишет Baby.ru.
Однако личная жизнь артисток складывается не так успешно. Лена Катина в 2013 году певица вышла замуж за словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Через два года Катина родила сына, которого назвали Алексадром.
В 2019 году Лена и Сашо расстались. Наследник остался жить с матерью. Звездная родительница скрывала внешность наследника. Она всего несколько раз за пять лет показывала Александра, но его лица не было видно.
На днях Катина решила нарушить режим секретности. Певица опубликовала в Сети несколько снимков с наследником. Знаменитость позировала в обнимку с сыном, которому уже исполнилось пять лет. Именно в честь этого события Лена решила познакомить мальчика с поклонниками.
Она обратилась к Александру в личном блоге, адресовав ему самые искренние пожелания в этот важный для него день.
Мой самый главный, любимый мужчина на свете!!! Сашенька! Тебе сегодня целых 5 лет! С Днем Рождения, сыночек! Я всегда рядом, даже когда меня нет! Люблю до невозможности!
Расти здоровым и счастливым, мой Ангел!!! Пусть жизнь будет насыщенной и интересной! ❤️