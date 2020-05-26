Вт, 26.05.2020
Родившиеся в Таллинне тройняшки стали вторыми в этом году СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Что случилось? Настя Ивлеева рассказала, почему ее не было в Сети три дня

Анастасия Ивлеева.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала своим подписчикам в Instagram, почему ее не было в Сети три дня. Об этом пишет TVNET.

Оказалось, что девушка устроила себе трехдневную программу детокса. Кроме того, она вернулась к работе. 

Я устроила себе детокс. Это очень полезная вещь. А сегодня мы снимаем целый день видосы для Instagram. Возвращаемся в творческую жизнь интернета,

– сказала Ивлеева в видео. 

Девушка указала, что ее команда тоже находится на карантине. Все соблюдают безопасность и делают тесты. Поэтому они возобновили съемки и работу, ведь надо делать новый контент. 

Кстати, если вы еще не видели TikTok-ролики Насти, то мы предлагаем оценить!

@_agentgirl_

Любите кофе? ☕️💕 ##топтикток ##топ ##настяивлеева ##agentgirl

♬ The Box - Roddy Ricch
НАВЕРХ