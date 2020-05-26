Что случилось? Настя Ивлеева рассказала, почему ее не было в Сети три дня

Оказалось, что девушка устроила себе трехдневную программу детокса. Кроме того, она вернулась к работе.

Я устроила себе детокс. Это очень полезная вещь. А сегодня мы снимаем целый день видосы для Instagram. Возвращаемся в творческую жизнь интернета,

– сказала Ивлеева в видео.

Девушка указала, что ее команда тоже находится на карантине. Все соблюдают безопасность и делают тесты. Поэтому они возобновили съемки и работу, ведь надо делать новый контент.