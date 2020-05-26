Сын Михаила Круга представил публике свою половинку

Сын покойного Михаила Круга Александр в честь своего дня рождения раскрыл публике одну из главных тайн своей семьи. Молодой человек, которому сегодня, 26 мая, исполнилось 18 лет, представил фанатам любимую девушку.

Александр выложил в Instagram несколько видеопоздравлений от друзей и близких людей. Среди них было и любовное послание от юной особы по имени Анастасия Кабаева.

«С днем рождения! Я тебя люблю!» — подписала большой ролик девушка, созданный из маленьких отрывков теплых встреч двоих влюбленных.

Известно, что в этом году Анастасия окончила школу и уже вовсю готовится к поступлению в институт.

Поклонники звездной семьи, увидев трогательные кадры, где молодые люди развлекаются по полной, не остались в стороне, пожелав паре мира и большого счастья.

«Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо!»; «А мальчик-то уже вырос! С днем рождения, Саша!»; «Прекрасный возраст! С днем рождения, Александр Михайлович! Папа бы тобой гордился!»; «С днем рождения! От все души желаю здоровья и бесконечного счастья!» — обращались к сыну Круга подписчики.