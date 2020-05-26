До и после: облысевшего щенка принесли в клинику, но ветеринар отказалась возвращать его хозяевам
Щенок потерял весь свой мех из-за чесотки и стал похож на кожаный мешочек, но смеяться над ним не стоит. Сейчас песик вырос и превратился в такого красавца, что сородичи с густой шевелюрой могут только позавидовать!
Щенок, который потерял весь свой мех из-за чесотки — кожного заболевания, вызванного клещами, теперь выглядит неузнаваемым после того, как попал к любящим хозяевам и опытным медикам, пишет The Metro.
Помощник ветеринара Джесси ДеФрейтас из Западного Суссекса, Англия, влюбилась в маленькую Терру несмотря на то, что бедная собачка страдала от такого ужасного состояния кожи, что весь ее мех попросту выпал. Девушка решила вылечить щенка и оставить себе, потому что владельцы малыша, которые привели его к ветеринару, не заботились о нем.
Все в клинике знают, что я большой любитель животных. Когда мне сказали, что у нас новая собака, я бросилась в зал, чтобы на неё посмотреть. Я увидела, что у неё ужасная кожа, но очень красивые глаза.
Джесси призналась, что, по словам врача, который принимал собаку, хозяева хотели усыпить животное.
Я не могла поверить ушам и попросила разрешения воспитать собачку. Моя мама спросила, уверена ли я в своём решении, потому что на тот момент у меня уже было четыре кошки и другая спасённая собака. Но разве я могла от неё отказаться?
Девушка привезла Терри домой, но та не сразу привыкла к новой подруге: первые дни собачка кусалась и постоянно рычала, но со временем стала доброй и милой.
Я сразу в нее влюбилась, но она в меня — нет. Дома она была игривой, но не очень ласковой и не давала себя погладить.
Джесси занималась лечением Терри, и собачка быстро пошла на поправку.
Она действительно выздоровела и с каждым днем становится все счастливее. Сейчас она — настоящая красотка. Мы все ее обожаем.