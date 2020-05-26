Вт, 26.05.2020
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«Британская Кардашьян» опубликовала эротичное фото из постели

Деми Роуз

ФОТО: Shutterstock

«Британская Кардашьян» — модель Деми Роуз, которая впечатляет фанатов своими формами, решила совсем свести поклонников с ума. Она опубликовала в своем профиле в Instagram откровенный снимок, демонстрирующий все ее аппетитные округлости, пишет Пятый канал.

Деми позирует лежа на кровати в одном нижнем белье телесного цвета. Причем модель расположилась в такой позе, что пол фотографии занимает ее попа. В руках у Деми плюшевый медвежонок.

Я слишком стара для медвежат?

— поинтересовалась модель.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Реакцию фанатов Деми Роуз не сложно угадать. Они как всегда восхитились фигурой модели, некоторые из подписчиков даже оставили немного пошлые комментарии.

Очень горячо;

О да, детка;

Я хочу кусочек тебя;

Все, что я могу сказать — потрясающе,

— написали пользователи.

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