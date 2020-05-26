«Британская Кардашьян» опубликовала эротичное фото из постели

«Британская Кардашьян» — модель Деми Роуз, которая впечатляет фанатов своими формами, решила совсем свести поклонников с ума. Она опубликовала в своем профиле в Instagram откровенный снимок, демонстрирующий все ее аппетитные округлости, пишет Пятый канал.