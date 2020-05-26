Дочь Эдуарда Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Дочь детского писателя Эдуарда Успенского, умершего в 2018 году, выступила с открытым письмом, в котором обвинила отца в домашнем насилии. По мнению Татьяны, писатель недостоин, чтобы новая литературная премия носила его имя.

СМИ выяснили, что не так давно Российская государственная детская библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. Это стало поводом для дочери писателя сделать громкое признание. О всех подробностях быта Успенских призналась в документе, опубликованном в Sobesednik .

«С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени. Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье», – сообщила Успенская.

«К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя», – пояснила дочь автора детских книг.

Свое обращение она завершает пожеланием, чтобы ее слова были услышаны руководством РГДБ, полагая, что «имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература».

Писатель Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевске Московской области. Известен как автор дестких книг и сценариев мультфильмов, а также стихов и театральных сценок из цикла о Чебурашке, «Крокодиле Гене и его друзьях».

В число наиболее известных работ писателя входят «Дядя Федор, пес и кот», по которой были сняты малоизвестный мультфильм «Дядя Федор, пес и кот», а также три популярных мультипликационных фильма: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Также Успенский был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли», которая в 2000 году была отмечена премией ТЭФИ.