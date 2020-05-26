В Валга обворовали приют для животных, но маленький пес Тимоша не дал унести самое ценное

Ночью было разбито кухонное окно конторы и все шкафы-ящики перевернуты. Воры унесли деньги из сейфа, чуть более 100 евро, пишет Lõuna Postimees.

К счастью, ящик для пожертвований украсть не успели, за это сотрудники приюта должны благодарить маленькую собачку по кличке Тимоша, который живет в конторе приюта. Пес начал защищать свой дом, но вор пытался прогнать животное шваброй. Время поджимало...

В приюте есть камеры видеонаблюдения и своровавшие деньги из кассы и разбившие окно попали в объективы камер. Видео передано сотрудникам правопорядка. По словам пресс-секретаря полиции Рагне Кейск, начато производство по делу о проступке.

Тимоша живет в конторе, а не в специально отведенной для этого клетке на улице, из-за своего тяжелого характера. «Со своими он очень послушный, а если приходят гости, Тимошу нужно закрывать: иначе он может их укусуить. Уже давно никому чужому нельзя его гладить, собака впадает в панику», - сказала заведующая приютом Яна Юхкам.

В приют животное попало шесть лет назад после смерти хозяина, уже тогда собака была среднего возраста, так что, сейчас это уже пес пенсионного возраста. «Мы его не собираемся никому отдавать. Он больше не привыкнет к новому хозяину. К тому же, он залез нам прямо в сердце», - сказала Юхкам.

У приюта есть повод поблагодарить собаку еще и за то, что ее героический поступок вызвал большой резонанс в городе, после чего некоторые люди предложили приюту свою помощь.