Город, находящийся одновременно в России и Литве. Как так получилось?

Но в мире по-прежнему встречаются удивительные случаи, когда разные части одного города разделены границей, действуют таможенные досмотры, существуют трудности у жителей с перемещением из одной части города в другую, а иногда бывает так, что одна улица такого города начинается в одном государстве, а заканчивается в другом.

Не избежали такого положения и Россия с Литвой. Там тоже есть такой особенный город. Он называется Советск (Тильзит) и находится в Калининградской области и Литве. Тильзит как историческое поселение находится сразу в двух государствах. Сейчас большая часть бывшего Тильзита принадлежит России, а по правую сторону Немана находится литовская часть Советска - Панемуне. Этот искусственно созданный город является самым маленьким городом Литвы и всего постсоветского пространства.

Советск ФОТО: Shutterstock

Данный историко-политический курьез (впрочем, уже имевший место ранее между Германией и Литвой) возник в 1946 году, когда на 1/3 территории Восточной Пруссии была образована Калининградская область, а граница между новой областью Советского Союза и Литовской ССР стала проходить по реке Неман (Мемель), естественным образом делившей до этого город на две части: левобережный и правобережный Тильзит. После распада Советского Союза когда-то прозрачная граница между двумя частями Тильзита постепенно превратилась в полноценную пограничную заставу с таможенно-пропускным пунктом и визовым режимом, ведь Литва с 2004 года является частью Европейского Союза и НАТО. Самое интересное, что Советск оказался разделен границей по самому историческому центру - именно от таможни начинаются две главные улицы города...

Впрочем, в мировой истории это далеко не единственный случай, когда один город оказывается разделен границей между двумя разными государствами. Аналогичные ситуации, как между Россией и Литвой (Советск-Панемуне) существуют между Украиной и Словакией (Селменцы), Италией и Словенией (Гориция и Нова Горица), США и Мексикой (Ногалес), Германией и Швейцарией (Констанц - Кройцлинген), Латвией и Эстонией (единый город Валка в 1920 году был разделен на Валгу и Валку), Бельгией и Нидерландами (город Барле), Германией и Польшей (Герлиц - Згожелец, когда-то единый немецкий город, ныне разделенный на большую немецкую часть и малую польскую).

Граница Валга (Эстония) - Валка (Латвия) ФОТО: Arvo Meeks

Все случаи имеют разные происхождение и историю, но объединяет их один факт - некогда единый город, принадлежащий одному государству, оказался разделен границей на два самостоятельных города в разных государствах.