Могилу певицы Юлии Началовой забетонировали

Отмечается, что сначала могила была залита бетоном, потом установили черный мраморный памятник. Рядом с памятником появились вазоны, в которые можно будет ставить цветы.

На монументе мастера выгравировали надпись:

"Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака".

По словам пресс-секретаря покойной артистки Анны Исаевой, такую надпись выбрал отец Юли Виктор Началов.

"Слова – перефразированная строчка из детской песни Началовой, с которой она выступала на "Утренней звезде". В оригинале фраза звучит: "А-а-а ты взмахнешь крылом – и вверх,/ А-а-а улетишь под облака...", – сообщила пресс-секретарь артистки.

Исаева добавила, что пока об окончании работ над памятником говорить рано: предполагается, что он будет готов только к июню.

От скульптуры певицы отказались. Издание пишет, что это слишком дорого для родителей-пенсионеров: по приблизительным подсчетам, изваяние обойдется в 20 миллионов рублей минимум.