Еще один популярный таллиннский бар-ресторан в Старом городе закрывается

Журнал PULSS узнал у одного из владельцев заведения, Прийти Юрманна, известного как диджей Julm, что причины закрытия - исключительно экономические.

Мужчина просто не верит в то, что туристы вернутся в ближайшие месяцы в город.

Одну из наград престижного эстонского конкурса Silverspoon Awards 2018 получил как раз этот ресторан в стиле Золотого века Голливуда. В весеннем номере журнала PULSS можно было прочитать о том, какие в этом баре-ресторане вкусные коктейли и закуски.

Созданное поваром Тынисом Сааре и Андреем Бабыниным меню высоко оценили гости заведения. Но было принято тяжелое для всех решение о закрытии бара-ресторана.