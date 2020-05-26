Еще один популярный таллиннский бар-ресторан в Старом городе закрывается

В начале апреля портал Limon.ee сообщил о закрытии паба Karja Kelder в Таллинне, но волна закрытий мест общественного питания и увеселительных заведений продолжается. На сей раз, несмотря на смягчение ограничений, свою деятельность прекращает столичный бар-ресторан Tabac.
Журнал PULSS узнал у одного из владельцев заведения, Прийти Юрманна, известного как диджей Julm, что причины закрытия - исключительно экономические.
Мужчина просто не верит в то, что туристы вернутся в ближайшие месяцы в город.
Одну из наград престижного эстонского конкурса Silverspoon Awards 2018 получил как раз этот ресторан в стиле Золотого века Голливуда. В весеннем номере журнала PULSS можно было прочитать о том, какие в этом баре-ресторане вкусные коктейли и закуски.
Созданное поваром Тынисом Сааре и Андреем Бабыниным меню высоко оценили гости заведения. Но было принято тяжелое для всех решение о закрытии бара-ресторана.
Заведующая Tabac Крис Козе и шеф-повар Тынис Саар на церемонии вручения наград Silverspoon Awards 2018
Maksim Toome