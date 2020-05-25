Елена Малышева заменит Александра Гордона в шоу «Док-Ток»

В анонсе сегодняшнего выпуска появилась Елена Малышева. «Сегодня программу придется провести мне. Дело в том, что у Александра Гордона подозрение на коронавирус. Так это или нет, мы узнаем только завтра», — отметила Елена Васильевна.

К слову, передача будет посвящена теме вируса нового типа. В ходе шоу эксперты выяснят, вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу, каким тестам можно доверять, опасно ли бессимптомное течение болезни.

Все эти вопросы близки Елене Малышевой, поэтому в роли ведущей документального шоу она будет чувствовать себя органично. К тому же сегодня теледоктор и сама подкована в актуальной теме.

Ранее она говорила, что поддержать иммунитет в этот сложный период поможет витамин D. «Было исследование, которое показало, что у пациентов с самым тяжелым течением коронавируса обнаружен резкий дефицит этого витамина. Он заслуживает абсолютного внимания, так как отвечает за наш иммунитет — запускает клетки, уничтожающие вирусы и микробы. Нет витамина D — нет активного клеточного иммунитета. Он необходим для первичной встречи с коронавирусной инфекцией», — отмечала телеведущая.

Сам Александр Гордон отказался пока комментировать информацию о возможном заражении COVID-19. Однако, по сообщениям источника, журналист резко прервал съемки и покинул студию.

Напомним, шоу «Док-Ток» выходит в эфир Первого канала сравнительно недавно, но уже имеет как верных поклонников, так и злостных критиков.

«Док-Ток» — шоу, которое ведут Александр Гордон и Собчак по очереди или вместе. «Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит. И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — говорил Гордон, когда программа только стартовала.