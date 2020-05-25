Большинство автокинотеатров Таллинна вскоре могут быть закрыты

В середине мая правительство разрешило открыть в Эстонии автомобильные кинотеатры, и некоторые организаторы воспользовались этой возможностью. Теперь, когда с 1 июня можно будет вновь открыть кинозалы, большинство автокино прекратят свою деятельность, сообщает RusERR.