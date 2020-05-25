Большинство автокинотеатров Таллинна вскоре могут быть закрыты

В середине мая правительство разрешило открыть в Эстонии автомобильные кинотеатры, и некоторые организаторы воспользовались этой возможностью. Теперь, когда с 1 июня можно будет вновь открыть кинозалы, большинство автокино прекратят свою деятельность, сообщает RusERR.
Автокино на парковке ERM будет открыто до 6 июня, а крытый кинотеатр в Saku Suurhall сможет проработать до середины лета.
Исполнительный директор Apollo Kino Кадри Эрм сказала: «Мы считаем акцию автокино успешной, но нет смысла продолжать этот проект, поскольку смягчение ограничений больше не будет способствовать мероприятиям типа drive-in».
Если с 1 июня откроются обычные кинотеатры, то автокино Topauto, находящееся на парковке торгового центра Rocca al Mare, не планирует долго продолжать работу.
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