Подозреваемому в захвате заложников в Москве показали видео с Бузовой

Фанат Ольги Бузовой, подозреваемый в совершении разбойного налета на отделение «Альфа-банка» в Москве и взявший в заложники посетителя, был безмерно счастлив увидеть звезду в зале судебного заседания. Правда, посредством онлайн-трансляции.

Да-да, прямо во время избрания меры пресечения по факту совершенного преступления, предполагаемый злоумышленник — 34-летний Алексей Барышников — вновь рассказал присутствующим о давней мечте встретиться со звездой Instagram. Добросердечные приставы пошли ему навстречу и показали видеообращение Бузовой к поклонникам, где она признается, как сильно напугана случившимся.

Я в шоке просто! Все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привести меня. Вот к вопросу о страхах: я очень боюсь неадекватных людей, от которых не знаешь, чего ожидать!»

— еле-еле подбирала слова растерянная Ольга.

Но кажется, такая реакция возлюбленной лишь позабавила Барышникова. Просмотрев запись, он, улыбнулся и вернулся на скамью подсудимых.

Вопиющий инцидент с захватом заложника произошел 23 мая в офисе «Альфа-банка», расположенного на улице Земляной Вал. Злоумышленник ворвался в помещение и, угрожая его подорвать, взял в заложники одного из посетителей. Позже он вместе с «новым другом» начал распивать спиртные напитки, при этом повторяя, как мечтает лично познакомиться с певицей Ольгой Бузовой.