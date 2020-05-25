Главный приз - 30 тысяч евро! Эстонских красоток приглашают принять участие в конкурсе «Мисс Офис-2020»

«Мисс Офис» – это Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, где члены жюри оценивают не только красоту участниц, но и деловые качества, сообразительность и умение презентовать себя и свою компанию.

Уже 11 лет представители оргкомитета во главе с генеральным спонсором и учредителем конкурса компанией «Комус» выбирают самую сообразительную и привлекательную представительницу офисных профессий. Чтобы стать участницей кастинга в Эстонии, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до 20 июня. Участие в кастинге бесплатное!

«Наш конкурс очень привлекателен для девушек, он имеет массу преимуществ: отсутствие вступительного взноса, отсутствие ограничений по росту, широкий возрастной диапазон, огромный призовой фонд. А помимо этого всего – высокопрофессиональный подход организаторов, теплая, дружеская атмосфера, возможность заявить о себе перед многомиллионной аудиторией, новый опыт и новые друзья в разных городах и странах», – Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты «Мисс Офис».

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет (на момент предстоящего финала конкурса). Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Среди участниц конкурса «Мисс Офис» сотрудницы таких компаний: «Газпром», «Сбербанк России», «Банк ВТБ», «БиЛайн», «РЖД», «РусГидро», ПАО «НК «Роснефть», «Центральны банк РФ», DANON и многие другие.

«На самом деле я наблюдала за конкурсом давно, но до этого момента не выполняла главное условие для участия – работала не в офисе. Когда я окунулась в офисные будни, устроившись специалистом по маркетингу, увидела рекламу «Мисс Офис» в Instagram. Я верю в знаки, реклама «догоняла» меня каждый день, и настолько часто, что я подумала: «А почему бы и нет?» Так одно мое доброе утро в офисе началось с подачи заявки на участие, и теперь я стала частью семьи «Мисс Офис»», – Елизавета Знагован, «Мисс Офис – 2019», специалист отдела маркетинга компании «Восток-Моторс», г. Новосибирск.

Победительницы кастинга получат возможность представить Эстонию в полуфинале конкурса и выиграть 30 000 евро в качестве главного приза, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус».

В финал конкурса 2019 года от Эстонии прошла Алика Комар, графический дизайнер в KarKat Fashion OÜ. Именно она представила свою страну на главной сцене в Москве.

ФОТО: Фото огранизаторов

В этом году по итогам 43 кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием «Мисс Офис – 2020».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.

Место проведения кастинга в Эстонии: дистанционный отбор. Подробнее о том, как проходит этот вид кастинга читайте в материале на официальном сайте конкурса – www.missoffice.org/news/contest/39787/

Отправить заявку прямо сейчас - www.missoffice.org/anketa.php

Подробности по телефону: + 7 (495) 995 00 43 (Москва)

Учредитель и генеральный спонсор — компания «Комус».