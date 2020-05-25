Обошел закон: Илон Маск сменил необычное имя новорожденного сына

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск 4 мая в шестой раз стал отцом. Его возлюбленная, канадская певица Граймс, родила сына. Пара с первых дней рождения малыша придумала необычное имя X Æ A-12, пишет Сегодня.
Но согласно законам Калифорнии, в имени ребенка можно использовать только буквы алфавита и дефис. Такие символы, как цифры, эмодзи или знаки – запрещены. Однако это не смутило Граймс и Илона Маска, они придумали, как выйти из ситуации и оставить сыну необычное имя.
Новоиспеченная мама сообщила на своей странице в социальной сети, что они вместе с Илоном заменили цифры на римские, что теперь не противоречит закону.
X Æ A-XII. Один дефис разрешен. Так выглядит даже лучше,
– написала Граймс.
Отметим, с певицей Илон Маск начал отношения 2 года назад. Сразу после расставания с актрисой Эмбер Херд он появился на красной дорожке Met Gala с экстравагантной Граймс. Но жениться они пока не торопятся.