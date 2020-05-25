Обошел закон: Илон Маск сменил необычное имя новорожденного сына

Но согласно законам Калифорнии, в имени ребенка можно использовать только буквы алфавита и дефис. Такие символы, как цифры, эмодзи или знаки – запрещены. Однако это не смутило Граймс и Илона Маска, они придумали, как выйти из ситуации и оставить сыну необычное имя.

Новоиспеченная мама сообщила на своей странице в социальной сети, что они вместе с Илоном заменили цифры на римские, что теперь не противоречит закону.

X Æ A-XII. Один дефис разрешен. Так выглядит даже лучше,

– написала Граймс.