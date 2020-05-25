Врач-стоматолог назвал три категории продуктов, разрушающих зубную эмаль

Cтоматолог назвал три категории продуктов, разрушающих зубную эмаль. К первой он причислил разнообразные газированные напитки. Ради здоровых зубов от их потребления нужно отказаться совсем, убежден врач. Даже от их «легких» версий.

«Не верьте, что напитки с пометкой light менее вредны. На здоровье зубов они оказывают сильное негативное влияние, подобно любой газировке», - заявил Заславский.

Цитрусовые, несмотря на полезные для здоровья свойства, также составляют отдельную категорию продуктов, способных вредить эмали. Чтобы защитить зубы, медик советует избегать их чистки после употребления цитрусовых плодов.

«Лучше всего прополоскать рот водой и ничего не есть в течение 20-30 минут. Таким образом, кислота успеет нейтрализоваться, не причинив вреда зубам», - поделился советом специалист.