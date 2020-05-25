«С меня хватит»: что так взбесило «британскую Кардашьян»?

С меня хватит людей, которые осуждают других за то, как они выглядят, с меня хватит людей, которые не чисты и не прозрачны, с меня хватит замкнутости, хватит, что я не могу связаться со всеми моими друзьями, с меня хватит многого. Но с меня не хватит возможности любить так свободно и открыто, как могу, ценя все, что есть, отпуская то, что мне не служит, и веря во все грядущее. А чего с тебя хватит?