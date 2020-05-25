Полураздетая Леся Никитюк показала фото в постели

На странице Леси в социальной сети опубликован пост со снимком, на котором артистка запечатлена сидя на кровати. Никитюк надела только сетчастое боди, едва прикрывающее ее тело. Такой дерзкий аутфит пришелся по душе ее подписчикам.

Мимо жаркой публикации Никитюк не прошел ее коллега, ведущий Андрей Бедняков. Он пошутил насчет неоднозначного наряда артистки, сравнив боди с авоськой: "Леся, а с чем же ты теперь за хлебом ходишь?"