Полураздетая Леся Никитюк показала фото в постели

Телеведущая Леся Никитюк продолжает баловать своих фолловеров в Instagram пикантными фото. Знаменитость часто фотографируется в откровенных нарядах, и на этот раз она позировала практически в неглиже, пишет Сегодня.
На странице Леси в социальной сети опубликован пост со снимком, на котором артистка запечатлена сидя на кровати. Никитюк надела только сетчастое боди, едва прикрывающее ее тело. Такой дерзкий аутфит пришелся по душе ее подписчикам.
Доброе утро. А утро доброе? Пишите. Да? Нет?
– поинтересовалась у пользователей Instagram Леся.
Мимо жаркой публикации Никитюк не прошел ее коллега, ведущий Андрей Бедняков. Он пошутил насчет неоднозначного наряда артистки, сравнив боди с авоськой: "Леся, а с чем же ты теперь за хлебом ходишь?"