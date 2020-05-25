Аркадий Попов в эфире «Народного Радио» объяснил, что вы неправильно делаете с маской

Насколько вероятно заразиться, отправившись в магазин или торговый центр? Будет ли вторая волна коронавируса? (Спойлер: скорее всего). Как правильно вести себя в общественном транспорте? Если маску носить, то носить ее надо правильно! А как? Все это узнаете из интервью с Поповым: