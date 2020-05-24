В Таллинне вновь открылась для посетителей уникальная выставка человеческих тел

Это достоверное путешествие в удивительный мир человеческого тела, уникальная возможность взглянуть на себя по-новому, осознать причудливость, величие и одновременно с тем хрупкость нашего организма.

Экспозиция разработана таким образом, что ее содержание представляет интерес как для профессионалов, так и для всех, кому интересно устройство человека. Во всем мире BODY WORLDS посетило свыше 50 миллионов человек всех возрастов.

В Таллинне долгожданная выставка впервые открылась в феврале 2020 года, однако с началом карантина организаторы были вынуждены временно закрыть проект и смогли вернуться к работе лишь с отменой ограничений.

Открытие выставки прошло в феврале 2020 года ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сегодня BODY WORLDS TALLINN – одна из первых вновь открывшихся в городе достопримечательностей. С учетом сложившейся ситуации, организаторы и правообладатели приняли решение продлить срок работы выставки в Таллинне до 8 октября 2020.

По слова организаторов, зрители в Таллинне приняли выставку хорошо и было бы обидно лишить всех, кто планировал увидеть экспозицию, такой возможности. К счастью, с учетом сложившейся ситуации, правообладатели в Германии пошли согласовали продление срока работы проекта на все лето и часть осени. Купленные заранее билеты будут действовать в течение всего периода работы выставки.

Выставку тщательно подготовили к открытиям в новых условиях, все необходимые меры предосторожности здесь соблюдены. Организаторы просчитали максимальное количество посетителей в зале, изъяли несколько интерактивных экспонатов, обеспечили зал антисептиком и ввели новые правила посещения.

Выставка Body Worlds в Таллинне, Эстония ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Выставка BODY WORLDS ждет всех, кому интересно, что такое человек, как работает наш организм, как правильно заботиться о себе, чтобы как можно дольше жить здоровой жизнью.

Время работы выставки: ежедневно с 12:00 до 20:00