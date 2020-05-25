Рыбам сегодня будет непросто, а Козерогам – во всем сопутствует удача: гороскоп на 25 мая

Овен

День возвращения к проблемам и переживаниям прошлого. Воспоминания о минувших днях не дают вам покоя, вы снова и снова анализируете свои ошибки, как действительно совершенные, так и мнимые. Не так-то легко будет справиться с ностальгическим настроением, но следует помнить, что, погружаясь в прошлое, вы рискуете упустить те возможности, которые открывает настоящее. Обращайте внимание на все, даже самые незначительные события – каждое из них может оказаться вам полезным.

Уделяйте время близким людям – они в этом, безусловно, нуждаются, - но не забывайте и о собственных интересах. Влюбленные Овны рискуют стать жертвой человека, который бессовестно пользуется их привязанностью, а те, кто занят поиском своей «половинки», могут сделать неверный выбор.

Телец

Пусть вас не смущают поступки и высказывания недоброжелателей: спокойно настаивая на своем, вы сможете многого добиться. Суета и спешка крайне нежелательны, ничего хорошего не принесут также интриги. Если вы чувствуете, что обстоятельства складываются не слишком благоприятным для вас образом, стоит снизить активность, постараться взглянуть на ситуацию со стороны – так вы сможете понять, какие именно действия дадут наилучший результат.

Как в профессиональных, так и в личных отношениях очень важно терпение. Немедленно получить желаемое вряд ли удастся; стремясь к скорому исполнению собственных желаний, вы лишь создадите себе дополнительные трудности. Способствовать укреплению романтической привязанности будет совместная поездка или отдых в новом для вас и вашего партнера месте.

Близнецы

Этот день будет приятным и неутомительным, если вы позволите событиям развиваться своим чередом и не предпримете попыток изменить характер тех, кто вас окружает. Можно заниматься любыми делами, если вы готовы к тому, что результат будет получен не сразу; промедление связано скорее с неблагоприятным стечением обстоятельств, неудачным совпадением, чем с допущенными вами ошибками.

Порадует встреча с любимым человеком, романтическое свидание запомнится надолго, оставит приятные впечатления. Родственники и друзья охотно возьмут на себя решение некоторых ваших проблем, не рассчитывая на благодарность или ответные услуги.

Рак

Не все ваши ожидания оправданы; некоторым представителям знака этот день принесет больше проблем, чем успехов. Вы склонны слишком увлекаться маловажными делами, при этом откладывая решение актуальных и требующих внимания проблем. До серьезных проблем дело не дойдет, однако вы поступите правильно, если, прислушавшись к полученному совету, перераспределите усилия. Улучшить отношения с деловыми партнерами помогут нестандартные, оригинальные поступки.

В личных отношениях, напротив, полезным будет консерватизм. Сколь бы сильным ни был соблазн немедленно изменить все, от необдуманных действий нужно воздержаться. Свободное время стоит провести в кругу семьи, посещение многолюдных собраний нежелательно.

Лев