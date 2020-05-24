В авиакатастрофе погибла топ-модель Зара Абид

Известная фотомодель Зара Абид находилась на борту самолёта «Пакистанских авиалиний», рухнувшего на жилые дома в Карачи, сообщают News.
22 мая пилоты не смогли посадить самолет из-за того, что не открылось шасси. Они связались с диспетчером аэропорта и сообщили, что идут на второй круг вокруг взлетно-посадочной полосы. Вскоре связь пропала, через минуту самолет с более, чем сотней пассажиров на борту, упал на жилые дома.
Спасатели нашли под обломками двух человек живыми. Семья Зары надеялась до последнего, что назовут ее имя. Но этого не произошло.
«Индустрия моды потеряла Зару Абид в авиакатастрофе», – написала в Твиттер дизайнер Хадиджа Шах.
Фотографы, которые работали с моделью, рассказывают, что снимки с Зарой всегда получались динамичными и живыми. По сообщениям друзей в соцсетях, брат девушки отправился на место крушения самолета, чтобы лично искать ее тело.
По иронии судьбы, последнее фото топ-модели в соцсети было сделано в самолете. В последнем посте в Instagram Абид написала
«Летайте высоко, это хорошо»...