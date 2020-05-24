В авиакатастрофе погибла топ-модель Зара Абид

22 мая пилоты не смогли посадить самолет из-за того, что не открылось шасси. Они связались с диспетчером аэропорта и сообщили, что идут на второй круг вокруг взлетно-посадочной полосы. Вскоре связь пропала, через минуту самолет с более, чем сотней пассажиров на борту, упал на жилые дома.

ФОТО: ASIF HASSAN/AFP

Спасатели нашли под обломками двух человек живыми. Семья Зары надеялась до последнего, что назовут ее имя. Но этого не произошло.

«Индустрия моды потеряла Зару Абид в авиакатастрофе», – написала в Твиттер дизайнер Хадиджа Шах.

Фотографы, которые работали с моделью, рассказывают, что снимки с Зарой всегда получались динамичными и живыми. По сообщениям друзей в соцсетях, брат девушки отправился на место крушения самолета, чтобы лично искать ее тело.

По иронии судьбы, последнее фото топ-модели в соцсети было сделано в самолете. В последнем посте в Instagram Абид написала