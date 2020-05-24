Пригожин посетовал на «чудовищное» положении артистов из-за пандемии

По его словам, многие оказались за чертой бедности из-за пандемии коронавируса, пишет TopNews.

Как пояснил Пригожин «Вечерней Москве», необходимо понять, что финансовые расходы артистов порой превышают их доходы. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, сетует продюсер.

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — заявил Пригожин.

Супруг певицы Валерии подчеркнул, что отсутствие зрителей означает автоматически отсутствие доходов. Также он обратил внимание, что в этих обстоятельствах непонятно, какой к тому времени будет эпидемиологическая ситуация и найдутся ли у порядком обнищавшей публики средства на билеты.

«Не раньше 2021 года мы сможем снова вернуться в концертные залы. Не ранее чем через полгода зрители смогут увидеть первые выходы артистов на сцену», — подчеркнул продюсер.

По этим причинам Пригожин считает, что государство должно обратить внимание на них, поддержав материально. Он заявил, что вместе со своей женой каждый год перечисляет государству одними налогами не менее десяти миллионов рублей. По его словам, сейчас, когда нет концертов, государство должно вернуть часть из этих денег обратно.