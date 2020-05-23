NILETTO: «Родителям все еще сложно осознать уровень моей популярности»

История успеха Данила Прыткова похожа на самую настоящую сказку: артист на чистом энтузиазме записал песню «Любимка», которая стала вирусной. Клип на композицию собрал сотню миллионов просмотров, и вот за интервью NILETTO уже выстраиваются журналисты и блогеры.

Сам же артист утверждает, что слава его ничуть не испортила: он все так же иногда перемещается по городу на общественном транспорте, а свободное время любит проводить с друзьями или родителями.

Правда, в успех Данила мама и папа поверили не сразу. Чету Прытковых до сих пор удивляет, что их сын может быть чьим-то кумиром.

«Сейчас родители видят результат, но все равно не совсем представляют, насколько я популярен. Мы с отцом еще до карантина ходили в магазин, и тогда человек 30-40 подошли ко мне и попросили сфотографироваться. Папа был очень удивлен», — признался музыкант.

Родители NILETTO никогда не интересовались шоу-бизнесом — свою жизнь они посвятили строительной сфере. Однако увлечениям сына музыкой и танцами они не препятствовали. Теперь же артист может не только обеспечивать себя сам, но и помогать маме и папе.

Конечно, Данилу пришлось долго идти к успеху, но он никогда не сомневался, что достигнет его. «Если у меня что-то не получалось, это меня только мотивировало. Я старался все сделать лучше, писать музыку интереснее. Верил, что в какой-то момент достучусь до людей. Не до всех, конечно, но я всегда знал, что когда-нибудь меня услышат», — подчеркнул NILETTO.

Сейчас у музыканта есть риск остаться исполнителем одного хита, ведь поклонники знают его преимущественно благодаря песне «Любимка». Поэтому в будущем Данил собирается приложить еще больше усилий для развития карьеры.

Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы артиста. На данный момент он не может выступать и встречаться с поклонниками. В интервью для Glamour исполнитель признался, что не отчаивается: он слишком долго шел к успеху, чтобы теперь опустить руки и отступить.