Ким Кардашьян поразила снимком в крошечном леопардовом бикини

Звезда опубликовала в своем Instagram фото, где она позирует в купальнике, который лишь слегка прикрывает ее пышные формы, пишет Kleo.ru.
Соблюдение режима самоизоляции не является для Ким поводом, чтобы пропускать тренировки. Она занимается в собственном тренажерном зале. При этом делает она это практически в полностью раздетом виде по причине того, что в Лос-Анджелесе очень жаркая погода.
Процесс тренировки Кардашьян запечатлела на камеру и поделилась результатом со своими поклонниками в Инстаграм. На снимке знаменитость запечатлена в миниатюрном купальнике с леопардовым принтом. Он настолько крошечный, что для обозрения фанатов открыто практически все тело звезды.
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Проводить занятия в столь неудобном белье Ким подвигло то, что она решила совместить приятное с полезным и прорекламировать свою линию SKIMS.
Привлекательные пропорции фигуры Кардашьян не раз становились предметом обсуждения. В прессе освещалось мнение некоторых экспертов, которые заявляли, что такой фигуры от природы попросту не может быть. Они заявляют: иметь такую тонкую талию при столь пышных бедрах можно только в результате применения пластики. Для этого необходимо удалить жир из одного места и закачать его в другое.
Стоит отметить, что сама Ким эти доводы опровергает. Она утверждает, что добиться такой фигуры ей помогли тренировки в тренажерном зале и диеты.