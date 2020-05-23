Ким Кардашьян поразила снимком в крошечном леопардовом бикини

Соблюдение режима самоизоляции не является для Ким поводом, чтобы пропускать тренировки. Она занимается в собственном тренажерном зале. При этом делает она это практически в полностью раздетом виде по причине того, что в Лос-Анджелесе очень жаркая погода.

Процесс тренировки Кардашьян запечатлела на камеру и поделилась результатом со своими поклонниками в Инстаграм. На снимке знаменитость запечатлена в миниатюрном купальнике с леопардовым принтом. Он настолько крошечный, что для обозрения фанатов открыто практически все тело звезды.

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Проводить занятия в столь неудобном белье Ким подвигло то, что она решила совместить приятное с полезным и прорекламировать свою линию SKIMS.

Привлекательные пропорции фигуры Кардашьян не раз становились предметом обсуждения. В прессе освещалось мнение некоторых экспертов, которые заявляли, что такой фигуры от природы попросту не может быть. Они заявляют: иметь такую тонкую талию при столь пышных бедрах можно только в результате применения пластики. Для этого необходимо удалить жир из одного места и закачать его в другое.