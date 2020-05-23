«Пять процентов здоровья оставалось»: Бабкина рассказала, как чудом избежала смерти

После выздоровления 70-летняя Надежда Бабкина быстро вернулась к привычной жизни. Певица встретилась с коллегами, обсудила новый спектакль в собственном театре и не отказалась от роли ведущей в шоу «Модный приговор».

Однако Бабкина призналась, что возвращение далось ей нелегко. Артистка вспомнила, какие тревожные ожидания были у докторов, когда она только попала в госпиталь. «Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось», — поделилась артистка.

Надежда Георгиевна не отрицает, она практически была на пороге смерти, ведь ее легкие были поражены на 80 процентов. В такой ситуации вероятность выжить действительно крайне мала, даже при использовании аппарата искусственной вентиляции легких, к которому была подключена звезда.

«Они боялись, что опять начнутся проблемы. Ведь был острый момент, когда перестали работать почки. Подробности мне никто не рассказывал — наверное, это что-то очень страшное было», — рассказывала певица.

Ранее артистка отмечала, ключевым звеном в ее выздоровлении было отсутствие страха и бесконечное желание жить. Именно поэтому Надежда Георгиевна ответственно относится к процессу реабилитации и предписаниям врачей. Певица делает уколы и посещает необходимые процедуры. Также она тщательно следит за чистотой в доме и контролирует питание.