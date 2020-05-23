«Как в помойке копаться»: представитель Муцениеце рассказала об отношениях актрисы с Прилучным

Все это бред, как можно читать и всерьез воспринимать желтую прессу. Это как в помойке копаться и есть что-то тухлое!

– сказала она.

Представитель актрисы порекомендовала следить за соцсетями Прилучного и Муцениеце. Там можно увидеть, как дети не прекращают общение с каждым из родителей.

Агата и Павел полны уважения по отношению друг к друг, их навсегда связывают дети и прекрасно прожитые годы,

– подчеркнула пиар-директор.

Ранее актриса уже подтвердила, что развод пары в процессе.

Напомним, в конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса – Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводится.