Американец запустил Youtube-канал для детей, которые живут без отца

Житель США Роберт Кенни в начале апреля запустил канал на Youtube, который назвал «Пап, а как?» (Dad, how do I?). Он рассказывает, как правильно бриться, завязывать галстук, чинить бытовые предметы и многое другое. Отвечает на вопросы, которые дети обычно задают своим отцам, пишет TVNET.
Кенни вырос без отца. Родители развелись, когда он был совсем маленьким. Мать злоупотребляла алкоголем, а отец, когда Кенни было 14, сказал, что не хочет заниматься детьми.
Кенни пришлось всему научиться самостоятельно.
Кстати, отца Кенни простил, но не сразу - когда тому исполнилось 80, пишет «Медуза».
На канал Dad, how do I? обратили внимание в соцсетях в мае, и его популярность резко выросла – практически с нуля подписчиков до 1,71 миллиона по состоянию на 23 мая.
Видео: Кенни показывает, как правильно бриться
Кенни говорит, что никогда не преследовал цель разбогатеть. Он просто хотел сделать счастливыми своих детей - Кайлу и Кристиана, и не повторить ошибок, которые допустили его родители. Во время карантина он нашел время и создал канал – эта идея у него появилась уже давно. Он хотел передать свои знания другим и помочь детям из неполных семей.
Такой популярности Кенни не ожидал.
Из-за таких радостных новостей он даже не успел записать новое видео. Но в опубликованном обращении с благодарностью рассказал, что каждый вторник будет записывать новое видео: в планах серия о том, как работать с разными инструментами.
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