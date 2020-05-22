Лолита Милявская: «Мы с Цекало собирали бутылки и бычки»

Конечно, в первые годы жизни в Москве паре, как и сотням других звезд, пришлось нелегко.

«Это был тяжелый период, когда мы собирали бутылки и бычки у лифта, потому что не хватало денег на сигареты — тогда я еще курила. Меня учили обжигать фильтр от сигарет на свечке — для дезинфекции, в результате я заработала стоматит. Но поскольку медицина была бесплатна и доступна, мне его быстро вылечили без всякого блата. Еще помню ночевки в подвалах у бардов, которых знал Цекало. Он вообще был знаком со множеством интересных и талантливых людей, которые еще и были москвичами. Меня впечатлила жизнь этих людей: такой взрослый пионерский лагерь с песнями у костра и вином», — вспоминает Лолита.

В итоге, устав от скитаний по углам, певица решила приобрести хоть какую-нибудь квартиру. Они купили коммуналку в доме 1902 года в Лялином переулке. «Денег на залатывание дыр не было, горячей воды тоже, поэтому три года мы мылись в баке. Потом заработали на газовую колонку и купили поддон. В общем, все, что можно было прожить с лишениями, мы прожили. Но это было для нас не важно: главное, чтобы был угол, где тебя не застанет снег и дождь. Благодаря этому мы вкалывали еще больше. Помню удовольствие от телевизора, который был взят напрокат», — рассказала артистка.

Однажды к ним в гости пришел иностранный продюсер. Он был крайне удивлен условиями, в которых жили артисты. «Когда он попал в нашу коммуналку, у него потекли слезы. А увидев черно-белый телевизор с трубой, вдруг просветлел, улыбнулся и сказал: «Я понял! Вы просто так любите!» Но наша нищета нас абсолютно не смущала. С Москвой воевать бесполезно: ты сам доказываешь, нужен ты ей или нет. Думаю, что у меня получилось это, потому что в определенный момент все таксисты города знали: когда просят в Лялин, то надо к Лолите», — отметила певица.