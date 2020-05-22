Клип группы Little Big на песню Uno набрал рекордное количество просмотров

Клип известной российской группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты должны были выступать на Евровидении, набрал более ста миллионов просмотров на официальном канале конкурса в Youtube.
Сообщается, что этот ролик побил рекорд по скорости набирания популярности за всю историю. Стоит отметить, что это самый просматриваемый клип среди участников конкурса в этом году. Ближайшим преследователем видео российской группы стал ролик певицы из Азербайджана Эфенди с композицией «Клеопатра» — пять миллионов просмотров. В общей сумме видео других исполнителей, которые должны были представлять свои страны на музыкальном конкурсе, набрали около 70 миллионов просмотров.
Это лишь второе видео, которое пересекло рубеж в сто миллионов просмотров. Ранее это удалось лишь победительнице Евровидения из Израиля, которую зовут Netta. Клип на песню Toy просмотрело более 131 миллиона пользователей.
Напомним, конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах, был отменен из-за вспышки коронавируса. Вместо традиционного шоу состоялось специальное — «Европа зажигает свет», на котором выступили артисты, заявленные на участие в нынешнем году, а также участники прошлых лет. В следующем году шоу пройдет в Роттердаме.