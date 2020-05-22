Почему принцесса Диана после развода с принцем Чарльзом полностью отказалась от бренда Chanel

Chanel был один из самых любимых брендов принцессы Дианы, однако после расставания с мужем Леди Ди полностью отказалась носить его вещи, украшения и аксессуары. Причина такого решения знаменитой блондинки связана отнюдь не с самой компанией, а с личной трагедией в жизни женщины.
О причинах предвзятого отношения Дианы к бренду Chanel рассказал журналистам австралийский дизайнер Джейсон Брэнсон, который познакомился с принцессой благодаря общему знакомому – парикмахеру Леди Ди Джону Бэйли, передает Joinfo.com.
Почему Леди Ди вдруг разлюбила Chanel?
Джейсону удалось пообщаться с принцессой Дианой уже после ее развода с наследником королевской семьи Великобритании. По словам дизайнера, он помогал Леди Ди готовиться к очередному выходу в свет и вместе с костюмом от Versace предложил иконе стиля надеть туфли от Chanel.
«Она отказалась. Диана сказала, что не может смотреть на двойную букву «С» в логотипе бренда, так как она напоминает ей о связи Камиллы и Чарльза – именно с этой буквы начинаются их имена», – сказал он.
Принцесса Диана тяжело переживала развод с мужем
Джейсон Брэнсон рассказал также, что после развода принцесса Диана общалась с Мадонной. К тому времени известная поп-звезда разорвала отношения с мужем Шоном Пенном и дала подруге совет, как начать новую жизнь после развода.
К сожалению, он ей не пригодился – несколько месяцев спустя жизнь Леди Ди оборвалась в результате страшного ДТП. Тем не менее, случай с Chanel явно доказывает – принцесса Диана любила принца Чарльза – своего мужа и отца своих детей. Свидетельством этому факту является также объяснение того, почему иногда Диана носила на руке двое часов – мужские и женские.
А вот для принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз действительно стала главной женщиной в жизни. Они начали встречаться еще до гибели Леди Ди, а спустя несколько лет с разрешения королевы Елизаветы II заключили официальный брак. Недавно пара отпраздновала 15–летие со дня свадьбы.