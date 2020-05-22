Блогер собралась продать девственность ради борьбы с CoViD-19, но этого никто не оценил

Инста-дива шокировала пользователей, сделав неожиданное заявление. Девушка объявила "аукцион неслыханной щедрости": решила продать свою девственность ради борьбы с CoViD-19. Она назначила цену в два миллиарда индонезийских рупий (≈ 121 000 евро) и вырученные деньги пообещала отдать работникам коронавирусного фронта и пострадавшим во время пандемии.

Одно из самых трудных решений в моей жизни. Возможно, некоторые из вас меня поймут. Я хочу сделать это, чтобы собрать средства для помощи пострадавшим от CoViD-19

— написала Сара Кейл.

Однако затея обернулась едва ли не травлей. На блогера обрушились с бурной критикой в соцсетях, обвиняя в аморальности, кощунстве, неискренности, хайпе и даже называли девушкой легкого поведения. Ее заявление вызвало широкий резонанс в обществе, и некоторые влиятельные личности намекнули, что такими темпами ей недалеко до тюрьмы. Ведь за подобное безнравственное поведение по местным законам она может получить до семи лет, пишет Okezone celebrity.

После сокрушительной негативной реакции блогерша поспешила оправдаться и заявила, что аукцион был фейковым. Якобы она придумала его как "сатиру" на тех, кто до сих пор несерьезно относится к пандемии.

Я никогда не продавала себя или свое достоинство,