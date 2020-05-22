Звезда сериала «Отель Элеон» сразила фанатов сексуальным снимком

На фото Диана позирует лежа в приталенном боди на тонких бретельках и с эффектным вырезом на груди. Ноги актрисы украшают туфли лодочки. У Дианы на губах яркая помада, а на волосах небрежная мокрая укладка, что добавляет сексуальности в образ.

Шикарная фотография! Мне кажется, что тебя снимают лучшие фотографы. Ну, а ты просто невероятная;

Диана Пожарская приобрела известность после выхода на российские экраны сериала «Отель Элеон», где она вместе с Милошем Биковичем сыграли влюбленную пару. До этого актриса снималась в других фильмах и проектах, но это не принесло ей славы. Зато зарекомендовало в актерской среде. Сейчас у Пожарской расписаны все дни недели и поступает множество предложений о съемках.