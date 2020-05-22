Эти запахи кошки ненавидят больше всего

Цитрусы. Лаймы, апельсины, лимоны - это то, что ненавидит большинство кошек. Именно поэтому многие производители зоотоваров предлагают неплохой выбор репеллентов с ароматами цитрусовых для отучения питомца лазить по столам или драть кресла. Так можно, например, уберечь комнатные цветы, на которые положили глаз питомцы. Просто опрыскайте их апельсиновым маслом, потрите кожурой или оставьте ее рядом с растением.

Бананы. Если не хотите, чтобы кошка лежала на вашем диване, можете потереть его банановой кожурой (конечно, если он не тканевый) или просто оставить ее на нем. Но для начала убедитесь, что ваша мурка не является исключением и ей действительно не нравится этот фрукт.

Хвоя. Некоторые наполнители для лотка делают из хвойных деревьев, но запах там не столь сильный, чтобы спугнуть питомца. Хотя некоторым и его хватает, однако это редкость. А вот концентрированные масла, например, пихтовое, вполне способны отогнать кошку. Можно это использовать, чтобы отучить ее метить углы дома, лазить по полкам или жевать провода.

Протухшая рыба. Здесь наши эмоции схожи с кошачьими, и есть испорченную рыбу питомица не станет. Да и свежая рыба не лучший корм для них.

Специи. Многие сильные приправы, которые мы используем для приготовления пищи, для кошек просто невыносимы.

Эвкалипт. Многие растения с сильными запахами являются ядовитыми для животных, и эвкалипт - одно из них. Так что кошки весьма благоразумно обходят его стороной.

Спирты. Нашатырь, водка и другие спиртосодержащие жидкости также не любимы кошкам из-за резкого запаха.

Чужие кошки. Животные, с которыми кошки общаются с самого детства, не вызывают у них негативных эмоций. Но вот новая кошка или собака в доме - это чужак, призванный захватить территорию. Поэтому неудивительно, что наши любимцы чаще всего в штыки воспринимают новых собратьев.