Главный лирик 2000-х Сергей Жуков отмечает день рождения: самые любимые песни группы «Руки Вверх!»

Сегодня, 22 мая, свой день рождения празднует солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков - ему исполняется 44 года. Уже с самого утра артист получает поздравления от поклонников, коллег и друзей.
Из-за введенного в Москве карантина Сергей вместе с женой Региной Бурд и тремя детьми соблюдает самоизоляцию. Видимо и день рождения главы семьи они отпразднуют дома в узком кругу.
Портал Limon.ee по случаю дня рождения главного лирика конца 90-х — начала 00-х решил вспомнить любимые всеми песни популярной группы «Руки Вверх!».