Пт, 22.05.2020
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Главный лирик 2000-х Сергей Жуков отмечает день рождения: самые любимые песни группы «Руки Вверх!»

Певец Сергей Жуков

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Сегодня, 22 мая, свой день рождения празднует солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков - ему исполняется 44 года. Уже с самого утра артист получает поздравления от поклонников, коллег и друзей.

Из-за введенного в Москве карантина Сергей вместе с женой Региной Бурд и тремя детьми соблюдает самоизоляцию. Видимо и день рождения главы семьи они отпразднуют дома в узком кругу.

Портал Limon.ee по случаю дня рождения главного лирика конца 90-х — начала 00-х решил вспомнить любимые всеми песни популярной группы «Руки Вверх!».

Лишь о тебе мечтая

Крошка моя

Назови его как меня

Алёшка

Так тебе и надо

Уходи

Он тебя целует

Омут

Девочка не спит

18 мне уже

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