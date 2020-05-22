Главный лирик 2000-х Сергей Жуков отмечает день рождения: самые любимые песни группы «Руки Вверх!»

Из-за введенного в Москве карантина Сергей вместе с женой Региной Бурд и тремя детьми соблюдает самоизоляцию. Видимо и день рождения главы семьи они отпразднуют дома в узком кругу.

Портал Limon.ee по случаю дня рождения главного лирика конца 90-х — начала 00-х решил вспомнить любимые всеми песни популярной группы «Руки Вверх!».

Лишь о тебе мечтая

Крошка моя

Назови его как меня

Алёшка

Так тебе и надо

Уходи

Он тебя целует

Омут

Девочка не спит