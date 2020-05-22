Попавший в больницу экс-супруг Лолиты сделал заявление

Накануне стало известно, что экс-супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов попал в больницу с тяжелыми травмами. Он оказался в больнице несколько дней назад. Что именно произошло с Ивановым, никто не знает. Он мог получить травмы либо во время ДТП, либо же его избили, пишет Экспресс газета.
Журналистам удалось связаться с Ивановым, он подтвердил, что действительно находится в больнице, однако пока что не готов рассказывать, что именно с ним произошло. Дмитрий намекнул, что к его травмам может быть причастен адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин.
Я не буду комментировать происходящее, но я уже несколько дней нахожусь не дома. И анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца... Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку... Поживем — увидим. Сейчас мне тяжело об этом говорить, я даже на звонки стараюсь не отвечать,
— рассказал Иванов для «Комсомольской правды».
Напомним, что Иванов и Лолита Милявская официально развелись в конце апреля, но судебные тяжбы между экс-супругами продолжаются.