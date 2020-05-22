Попавший в больницу экс-супруг Лолиты сделал заявление

Я не буду комментировать происходящее, но я уже несколько дней нахожусь не дома. И анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца... Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку... Поживем — увидим. Сейчас мне тяжело об этом говорить, я даже на звонки стараюсь не отвечать,