Самая очаровательная блондинка Эстонии сообщила, что мошенники пытаются заработать на ее снимках

Мое имя и фотографии используются для продажи продуктов для похудения. Это обман!

Я никогда не использовала эти продукты и не поощряла кета-диеты или использование каких-то добавок. Мой менеджер Сандра Серсант также не знала об этих продуктах и ​​не рекомендовала мне их употреблять. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКАМ! К сожалению, раньше в Эстонии были такие схемы. Мы работаем вместе, чтобы предотвратить распространение такой рекламы. Поскольку мы не видим эти объявления в Facebook и Instagram, мы не можем сообщить о них как о мошенничестве, поэтому мы просим О ВАШЕЙ ПОМОЩИ. Вместо того чтобы нажимать на объявление, нажмите на три точки в верхнем правом углу объявления и выберите ЖАЛОБА -> Мошенничество. Также можно отправить объявление в виде публикации на Facebook или Instagram мне в личные сообщения (а не ссылки, которая открывается при нажатии на объявление). Будьте бдительны и осторожны!