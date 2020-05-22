Дапкунайте заново выучила эстонский язык для съемок второго сезона сериала «Мост»

По словам генерального продюсера компании "ВайТ Медиа", которая занимается производством теленовеллы, Юлии Сумачевой, работа над второй частью завершилась еще в 2017 году. Как оказалось, съемки продолжения стартовали до премьеры первого эпизода сериала "Мост".

О работе над детективом рассказала также Ингеборга Дапкунайте. Звезда призналась, что эстонский язык, который она учила специально для проекта "Мост", к старту съемок второго сезона позабылся. Артистке пришлось нанимать педагогов. С Дапкунайте занимались сразу два преподавателя.

Юлия Сумачева подчеркнула, что Ингеборга Дапкунайте учила язык с нуля. Знаменитость проделала огромную работу.

Во втором сезоне сериала "Мост" зрители вновь увидят следователя Максима Казанцева в исполнении Михаила Пореченкова и инспектора Ингу Веермаа, роль которой досталась Ингеборге Дапкунайте. Стражи порядка берутся за распутывание сложного преступления.