Дапкунайте заново выучила эстонский язык для съемок второго сезона сериала «Мост»

Сегодня, 22 мая, состоится премьера второго сезона сериала "Мост". Главные роли в остросюжетном детективе исполняют Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков, пишут Дни.ру.
По словам генерального продюсера компании "ВайТ Медиа", которая занимается производством теленовеллы, Юлии Сумачевой, работа над второй частью завершилась еще в 2017 году. Как оказалось, съемки продолжения стартовали до премьеры первого эпизода сериала "Мост".
О работе над детективом рассказала также Ингеборга Дапкунайте. Звезда призналась, что эстонский язык, который она учила специально для проекта "Мост", к старту съемок второго сезона позабылся. Артистке пришлось нанимать педагогов. С Дапкунайте занимались сразу два преподавателя.
Юлия Сумачева подчеркнула, что Ингеборга Дапкунайте учила язык с нуля. Знаменитость проделала огромную работу.
Во втором сезоне сериала "Мост" зрители вновь увидят следователя Максима Казанцева в исполнении Михаила Пореченкова и инспектора Ингу Веермаа, роль которой досталась Ингеборге Дапкунайте. Стражи порядка берутся за распутывание сложного преступления.
В опору Петербургской дамбы врезается катер. На палубе находят манекены и труп эстонского консула Марты Андерсаа. Главным героям сериала "Мост" удается выяснить, что в городе орудует маньяк. Злоумышленник носит прозвище Инсталлятор. Убийца планирует и другие злодеяния. Показ второго сезона сериала "Мост" стартует 22 мая на видеосервисе START.