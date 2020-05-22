Без карантина и теста на коронавирус: Греция откроет туристический сезон в июне

Об этом в среду объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

С 15 июня рейсы будут приземляться только в международном аэропорту Афин, но с 1 июля разрешение на посадки международных авиарейсов распространится на все аэропорты. Туристы, как ожидается, будут из стран с обнадеживающими эпидемиологическим данным. В этот список вошли 19 стран: Албания, Австралия, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Китай, Хорватия, Израиль, Япония, Кипр, Польша, Норвегия, Северная Македония, Румыния, Сербия, Словакия, Дания, Чехия и Венгрия. Нас в этом списке нет.

Туристам будет разрешено въехать в Грецию, не проводя заранее тест на коронавирус и не проходя обязательный карантин. Но работники здравоохранения будут проводить точечные тесты по мере необходимости.

Власть будет способствовать укреплению возможностей здравоохранения в нескольких туристических регионах, обеспечивая тестами и врачами, а также разрабатывая оперативный план по борьбе с возможным возникновением инфекции.

На греческих пляжах можно будет загорать с 15 июня ФОТО: COSTAS BALTAS/REUTERS/Scanpix