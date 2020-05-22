Шесть зодиакальных пар с самой низкой совместимостью в любви

Проверка совместимости помогает правильно выбирать того, с кем стоит заводить отношения, и обходить стороной тех, с кем это делать опасно. Эксперты расскажут о парах, у которых почти нет шансов на создание крепких отношений.
Разумеется, из любых правил есть свои исключения. Если вы встретите на своем пути человека, с которым образуете пару с самой низкой совместимостью, это не значит, что ваши шансы на счастливые отношения равны нулю. Просто в таком случае вам обоим необходимо будет провести большую работу над собой и своими отношениями, а также избавиться от негативных вирусных программ, которые стоят на пути к счастью.
Представители этих двух знаков Зодиака являются очень похожими, несмотря на разницу в покровительствующих стихиях. Порой их сходства становятся камнем преткновения, и отношения превращаются в войну.
Тельцы и Львы пытаются с первых минут занять лидирующие позиции в отношениях. Это чаще всего приводит к конфликтам, хоть поначалу и кажется забавным. Эти люди не смогут быть вместе, если только кто-то из них не уступит корону и трон другому.
Близнецы и Рыбы
В такой паре совместимость довольно высокая, но одна лишь разница в проявлении чувств создает непреодолимую пропасть между людьми. Рыбам бывает очень тяжело с Близнецами, и такие пары редко формируют крепкие и долгие отношения.
Рак и Весы
Весы отлично сочетаются со всеми знаками Зодиака, но с Раками им сложно найти общий язык. Проблема в том, что Раки с самого начала отношений стараются заявить о себе как о единственных и неповторимых для любимого человека, а Весам нужен конфетно-букетный период.
Очень часто люди этих знаков прерывают отношения еще на начальной стадии. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не принимать слишком быстрых решений в отношении друг друга, если вы Рак и Весы. Постарайтесь дать друг другу шанс, и, возможно, вы сможете преодолеть изначальную зодиакальную несовместимость.
Дева и Водолей
Список различий можно продолжать бесконечно. Поэтому Девы и Водолеи не могут долго быть вместе: неизбежно начинаются конфликты. Также в таких парах часто возникает обоюдное недоверие друг к другу, которое объяснить не может никто.
Скорпион и Овен
Овны — открытые люди, которые могут найти общий язык с кем угодно. Скорпионы тоже весьма общительны, но не стоит забывать, что люди данного pнака входят в список самых ревнивых знаков Зодиака, а Овны терпеть не могут, когда им перекрывают воздух. Это главная причина трений между людьми этих знаков.
По этой же причине Овны плохо сочетаются с Козерогами, Раками и Тельцами. Но со Скорпионами проблема собственничества выходит на совершенно иной уровень, поэтому с ними Овны крайне редко могут находиться в долгих отношениях.
Стрелец и Козерог
Эти два знака, которые располагаются рядом в зодиакальном круге, не совместимы в любви. Для того, чтобы у них получилось создать крепкую пару, им необходимо долго и упорно работать над собой.
Козероги — это люди, которые не терпят к себе пренебрежительного отношения. Они очень ценят дружбу и любовь, ставят это во главе всего. Стрельцы же легкомысленны или кажутся таковыми: они даже не пытаются поддерживать в близких людях уверенность в отношениях. Еще более широкой пропасть между Козерогами и Стрельцами делает то, что оба эти знака вряд ли пойдут против своих установок и правил.