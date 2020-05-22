Навка выписалась из больницы и рассказала о самочувствии Дмитрия Пескова

Чуть менее двух недель назад стало известно, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом и были госпитализированы.

Супруги не вдавались в подробности, рассказывая о своем самочувствии. Песков сухо заявлял, что «пока лечится», и распространяться о течении инфекции не собирался, пишет woman.ru.

21 мая стало известно, что Татьяна Навка победила коронавирус и уже покинула больницу. «Все хорошо, выписалась, все нормально — отрицательный тест. Так что все в порядке», — сказала фигуристка в беседе с корреспондентом Life Shot.