Навка выписалась из больницы и рассказала о самочувствии Дмитрия Пескова

Прославленная фигуристка выписалась из больницы и уже находится дома. Пресс-секретарь президента все еще в медучреждении.
Чуть менее двух недель назад стало известно, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом и были госпитализированы.
Супруги не вдавались в подробности, рассказывая о своем самочувствии. Песков сухо заявлял, что «пока лечится», и распространяться о течении инфекции не собирался, пишет woman.ru.
21 мая стало известно, что Татьяна Навка победила коронавирус и уже покинула больницу. «Все хорошо, выписалась, все нормально — отрицательный тест. Так что все в порядке», — сказала фигуристка в беседе с корреспондентом Life Shot.
Также Татьяна приоткрыла завесу тайны по поводу самочувствия ее супруга, пресс-секретаря президента России. «Идет на поправку, но еще в больнице», — сказала Навка. Вероятно, Пескова выпишут уже в самое ближайшее время.