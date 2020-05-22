Пт, 22.05.2020
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Медсестра из Тулы надела прозрачный защитный костюм и стала звездой

Медсестра. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Новость вызвала сумасшедший интерес пользователей со всего мира, а также заинтересовала иностранные СМИ, рассказывает Topnews.

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Об этом сообщают «Тульские новости».
 
Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. По информации портала, девушка решила не надевать одежду, так как в защитной форме очень жарко. При этом медсестра не рассчитывала, что костюм будет насквозь просвечивать.
В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание. И это вызвало волну негодования пользователей Сети.

Фото «медсестры в купальнике» из Тулы без маски и защитного костюма появились в Сети

Соцсети

 
После возникшего в Сети резонанса на эту тему многие стали интересоваться, как же выглядит эта медсестра без защитного костюма и средств индивидуальной защиты (маска, очки и перчатки), поскольку снимок моментально распространился в Сети. Хотя девушка была против того, чтобы раскрывать свою личность, ее коллеги все же решились на это, опубликовав фото «медсестры в купальнике» в обычной жизни.

Как выяснилось, теперь уже знаменитую на весь мир выпускницу  Рязанского медицинского университета зовут Надежда Жукова. Также выяснилось, что девушка является не медсестрой, а врачом.

Коллеги все же решились на это, опубликовав фото "медсестры в купальнике" в обычной жизни.

Соцсети

Между тем, стало известно, по какой причине девушке пришлось одевать купальник под защитный костюм. Оказывается в медучреждении есть нехватка пижам, которые нужно менять каждую смену. «Защитные костюмы надевают на пижаму одноразовую или х/б. За смену есть 4-5 перерывов. После каждого захода ты полностью переодеваешься: костюм - в мусор, одноразовую пижаму - в мусор, если х/б, то в стирку, белье (это третий слой) считается чистым. Расчеты в смене на один этаж: 9 человек - это 36-54 пижамы. Этажей девять. Плюс еще три этажа первого госпиталя. 360-522 пижамы в сутки на всю больницу, не считая лабораторию. Как минимум сутки их будут стирать, то есть на следующий день нужно еще столько же пижам», - рассказал «КП» коллега Надежды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первомай!

Публикация от Аленький цветочек. (@xrobac)

Позже на защиту «медсестры в купальнике» встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который лично встретился с героиней многочисленных публикаций в прессе.

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