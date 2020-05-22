Медсестра из Тулы надела прозрачный защитный костюм и стала звездой

Фото «медсестры в купальнике» из Тулы без маски и защитного костюма появились в Сети

После возникшего в Сети резонанса на эту тему многие стали интересоваться, как же выглядит эта медсестра без защитного костюма и средств индивидуальной защиты (маска, очки и перчатки), поскольку снимок моментально распространился в Сети. Хотя девушка была против того, чтобы раскрывать свою личность, ее коллеги все же решились на это, опубликовав фото «медсестры в купальнике» в обычной жизни.

Как выяснилось, теперь уже знаменитую на весь мир выпускницу Рязанского медицинского университета зовут Надежда Жукова. Также выяснилось, что девушка является не медсестрой, а врачом.

Коллеги все же решились на это, опубликовав фото "медсестры в купальнике" в обычной жизни. Соцсети

Между тем, стало известно, по какой причине девушке пришлось одевать купальник под защитный костюм. Оказывается в медучреждении есть нехватка пижам, которые нужно менять каждую смену. «Защитные костюмы надевают на пижаму одноразовую или х/б. За смену есть 4-5 перерывов. После каждого захода ты полностью переодеваешься: костюм - в мусор, одноразовую пижаму - в мусор, если х/б, то в стирку, белье (это третий слой) считается чистым. Расчеты в смене на один этаж: 9 человек - это 36-54 пижамы. Этажей девять. Плюс еще три этажа первого госпиталя. 360-522 пижамы в сутки на всю больницу, не считая лабораторию. Как минимум сутки их будут стирать, то есть на следующий день нужно еще столько же пижам», - рассказал «КП» коллега Надежды.

Позже на защиту «медсестры в купальнике» встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который лично встретился с героиней многочисленных публикаций в прессе.