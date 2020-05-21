Игорь Крутой поделился редкими откровениями о Вайкуле и Паулсе

Совместный альбом Крутого и Вайкуле «Латинский квартал» вышел в 1998 году, записывали его в Нью-Йорке.

«Процесс записи проходил крайне напряженно и медленно, пока мы с Андреем (мужем Лаймы) не поняли истинную причину происходящего... Оказывается, Лайма худела, причем настолько агрессивно, что начала таять на глазах», – написал Игорь Крутой.

По его словам, все похудение закончилось после того, как муж Лаймы Андрей Латковский строго сказал: «Кушать!»

«Начался нормальный творческий процесс, в котором был кайф от совместного музицирования, поиск правильных интонаций, отбор песен... Находящийся в Москве поэт Витя Пеленягрэ правил, менял, дописывал все, о чем мы его просили… Параллельно снимали клип на песню «Акапулько», – поделился воспоминаниями Крутой.

Спустя несколько лет он вместе с Раймондом Паулсом организовал конкурс молодых исполнителей «Новая волна».

Музыканты каждое лето тусовались и музицировали в юрмальском доме Лаймы. Еще через несколько лет внучка Паулса – Моника – попросила Крутого и Вайкуле стать ее крестными.

«В то утро, когда проходил обряд крещения, дождь лил как из ведра, хор пел духовную музыку Раймонда Паулса и все плакали, настолько полон эмоциями был этот момент. Моника в этом году окончила Школу кино в Лос-Анджелесе, уже встречается с парнем, с которым хочет меня познакомить, и мы с ней на связи постоянно», – написал Крутой.

Он отмечает, что с Вайкуле после ухода «Новой волны» из Юрмалы отношения складывались по-разному, но очень много классного и кайфового мы пережили, включая наш совместный альбом «Латинский квартал».

В феврале 2020 года Игорь Крутой рассказал, что не общается с Вайкуле. Конфликта как такового нет, но, по его мнению, Лайма, устроив публичную пикировку, по отношению к нему повела себя не совсем этично. Крутой сделал вывод, что им лучше не общаться.